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Haberler Otomobil

Mercedes 10 yılda 10 bin adet şarj istasyonu kuracak

Alman otomotiv üreticisi Mercedes Benz, 10 yıl içinde 10 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda, Kuzey Amerika'da 400 noktada 2 bin 500 şarj istasyonu kurulacağı belirtilirken, 2027'den sonra Avrupa ve Çin'de de benzer hizmetin sunulacağı kaydedildi. Alman markanın yeni şarj konsepti için sadece Kuzey Amerika'da 1 milyar euroluk yatırım yapacağı aktarıldı

Giriş: 06.01.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Mercedes 10 yılda 10 bin adet şarj istasyonu kuracak
HABERTURK.COM

Elektrikli otomobillere milyar dolarlarca yatırım yapan üreticilerden Mercedes Benz, kendi şarj çözümünü tanıttı.

Alman marka, Kuzey Amerika'da 400 noktada 2 bin 500 şarj istasyonu kurmak için kolları sıvadı. 2027'den sonra Mercedes'in şarj istasyonları Avrupa ve Çin'e gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, 10 yıl içinde 10 bin adet şarj istasyonu kurulması hedefleniyor.

Mercedes'in şarj istasyonlarının benzerlerinden önemli bir farkı bulunuyor. Günümüzde markalar şarj istasyonlarını çoğunlukla tekil şekilde konumlandırırken, Mercedes ise benzin istasyonu benzeri yapılar içerisinde şarj hizmeti vermeyi planlıyor. Bu noktaların her birinde ise 4 ila 30 arasında değişen sayıda hızlı şarj istasyonu yer alacak.

Alman markanın yeni şarj konsepti için sadece Kuzey Amerika'da 1 milyar euroluk yatırım yapacağı aktarılırken, şarj ağı kolektifi Ionity'deki ortaklığının devam edeceği belirtildi.

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