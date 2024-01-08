Mercan Dede Casa Boter'de

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Beyoğlu’nun 'en zarif' apartmanı Casa Botter, yeni sergisi 'Sen Potansiyellerle Doğdun' ile ziyaretçileri kendi potansiyellerini keşfetmeye çağırıyor. Dünyaca ünlü neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede’nin kişisel sergisi, olan değil olması gereken, görülen değil gizli tutulan, maruz kalınan değil arzu edilen, kabul gören değil içimizde ukde kalan anların peşine düşüyor.

İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde, küratörlüğünü Nurhak Kaya’nın üstlendiği sergi evrende her şeyin, bilhassa insanın, bir varoluş sebebi ve sayısız potansiyeli olduğunu izleyiciye hatırlatmayı amaçlıyor. Mercan Dede’nin 'Sen Potansiyellerle Doğdun' adlı sergisi 4 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Casa Botter (Botter Apartmanı)

Özgün adı Maison Botter (Casa Botter) olan bina, art nouveau akımının İstanbul’daki ilk örneği olarak ön çıkıyor. 1881 yılında Venedik Akademisi’ni bitiren İtalyan mimar D’Aronco’nun 1893’te II. Abdülhamit’in Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergii Umumisi’nin tasarımı için davet etmesi üzerine İstanbul’a gelmiş ve 1909’a kadar yaşadığı kente birçok değer katmıştı. 19’uncu yüzyıl sonuyla 20’nci yüzyıl başlarında etkili olan, siyasal ve ekonomik gelişmelerin sonucu olarak İngiltere’den Orta Avrupa’ya yayılan art nouveau akımı, farklı kaynaklardan beslenen bir üslubun ifadesiydi. Asimetri, eğrisellik, çizgisellik, kıvrımlar ve bükülmelerle doğanın akıcılığıyla uyumlu bir estetik geliştiren akımın etkisi İstanbul’un sivil mimarisinde de görüldü. D’Aranco’nun Fransız-Belçika etkileriyle Viyana Okulu’nu sentezlediği Botter Apartmanı’nın cephesi de bu akımın genel özelliklerini yansıtıyor. Casa Botter, İBB’nin yürüttüğü Metro Han, Taksim Maksem Sanat Galerisi ve Sen Piyer Han gibi Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nin kültür sanat odağında dönüşümüne katkı sunuyor.