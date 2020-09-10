Mercan bebeğe bir destek de Boskoviç’ten

Tijana Boskoviç, yardım elini SMA Tip-1 (Spinal Müsküler Atrofi) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebeğe uzattı. Eczacıbaşı VitrA’nın Sırp yıldızı, 3.5 aylıkken nadir bir genetik hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Mercan bebekle bir araya gelerek desteğini gösterdi.

Bir gün kızları olursa sporcu olmasını hayal ettiklerini belirten baba Can Çorakçı ve anne Ege Çorakçı, “Başta Tiana Boskoviç olmak üzere tüm Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncularına çok teşekkür ediyoruz. Destekleri bizi çok mutlu etti. Kızımızın yaşaması için imkanı olan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gelin birlikte Mercan’a can olalım ve kızımızı yaşatalım” diyerek yardım çağrısında bulundu.