Meram'da Kovid-19 denetimi yapıldı - KONYA

Meram Kaymakamı Resul Çelik, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı. Toplu taşıma araçlarında vatandaşlarla görüşen Çelik, salgına karşı mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.Kovid-19 salgınının etkisiz hale getirilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çeken Çelik, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını istedi.Araç sürücülerini de uyaran Çelik, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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