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Sinema ve dizi projelerinde bir süredir yer almayan oyuncu Meral Orhonsay, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Uzun zamandan beri ekranlarda olmadığını ve setleri özlediğini söyleyen usta oyuncu Orhonsay, "İyi bir teklif gelirse neden olmasın. Setleri özledim. Eskisi gibi çok teklif gelmiyor tabi. Her oyuncu gibi ben de iyi projelerde yer almak istiyorum" dedi.