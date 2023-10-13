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        Haberler Gündem Meral Akşener 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katıldı

        Meral Akşener 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 00:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:43
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        Akşener 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katıldı
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        Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına İYİ Parti Lideri Meral Akşener de katıldı.

        Film sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, filmde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Allah her birinden razı olsun. Gerçekten içimize, kalbimize dokunan ve en önemlisi bire bir Zübeyde anneyi yansıtan bir film yapmışlar. İnanılmazdı çünkü benim ailemden dinlediğim hatıralar var. Birebir yansıtmışlar. Beni çok uzaklara götürdü bu film. Bütün milletimizden ricamızdır ki bu filmi kadınlarımız, gençlerimiz seyretsinler dedi.

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        "FİLM GERÇEKTEN MUHTEŞEMDİ"

        15 yıl üniversitede Cumhuriyet tarihi anlattığını belirten Akşener, En büyük yanım, babamın amcası Atatürk'ün arkadaşı. Dolayısıyla ailemden dinlediğim çok hikaye var. Büyüklerimiz ailecek tanıyorlar. Ben Zübeyde hanıma zaman zaman çok haksızlık edildiğini düşündüm. Bu beni çok acıya sevk etmiştir. Türk kadınının hem Kafkasya’dan hem Balkanlardan gelen göçlerin tamamını kadınlar yapmıştır bu ülkede. Biz çocuklarımız için bütün zorluğa katlarınız yeter ki onlar mutlu olsun, ülkelerine hizmet etsin diye. Film gerçekten muhteşemdi ifadelerini kullandı.

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