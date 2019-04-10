CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki liderin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;İYi Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasında "10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır. İnsanların umutları, heyecanı, neşesi ortadan kalkmıştır. 12 Eylül'de biz bunu yaşamadık. Bir darbe liderinin yönettiği Türkiye'de bunu yaşamadık. Milletimiz son derece olgun bir şekilde, demokrasiye olan inancıyla milli irade gaspına kalkışanlara cevabını verecektir. Bir çağrıda bulunuyorum, Sayın Mustafa Şentop istifa ederek, Binali Yıldırım tekrar aday olsun. İYİ Parti olarak destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 7 maddede YSK'yı göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle;

Bugün YSK tekrar toplanıyor. 7 maddede YSK'yı göreve çağıracağım.

1. YSK, yasalara ve benzer kararlara uymak zorundadır.

2. YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmelidir.

3. YSK, boyun eğmemek zorundadır

4. YSK, demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyenlere dur demek zorundadır

5. YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa üstünlerin hukuku mu karar vermeli

6. YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?

7. İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır

YSK'nın alacağı karar Türkiye'nin önünü açacaktır ve bu tarihi bir görevdir.