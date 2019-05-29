30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti lideri Meral Akşener, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekici ile birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesine geldi.
İlçede ilk olarak Hasandede Türbesi'ni ziyaret eden Akşener, daha sonra esnafla bir araya geldi. Akşener, partisinin belediye başkan adayı Necati Alsancak'a destek istedi. Akşener, daha sonra ilçe meydanında Keskinlilere seslendi.
"NECATİ BAŞKANA OY İSTEMEYE GELDİK"
Meral Akşener, ilçede yarışan tüm belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, şöyle konuştu:
"Keskin'e kim iyi hizmet edecek ise Allah onun yardımcısı olsun. Ama elbette bugün Necati Başkana oy istemeye geldik. Biz çok zor bir süreçten bugünlere geldik. Bugün iki belediye başkanımız ile Keskin'e geldik. Dolayısıyla elbette iktidar gücü, iktidarı yöneten devlet gücü, para gücü bu seçimlerin ana faktörü oldu. Ama bir de inanç var, iman var, hizmet etme aşkı var. Bu seçimler Keskin'e, Ankara'ya, Kırşehir'e, İstanbul'a hizmet edecek kişiyi seçip, 5 yıl boyunca o kişinin yaptığı hizmetleri gözleyip, 5 yıl sonra 'ya devam ya da tamam' deme hakkının vatandaşımıza verildiği bir seçimdi. Değerli Keskinliler; seçim için kimseyle küsmeyin. Keskin'in, Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Unutmayın; seçim bittikten sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız, komşunuzun aracıyla hastaneye gideceksiniz. Sakın ola ki birbirinize küsmeyin."
Mansur Yavaş da Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak'a destek istedi.
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