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        Haberler Gündem Politika Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı - Son dakika haberleri

        Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı

        İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 80 yaşında vefat eden ablası Mualla Özen son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:18
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        Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vefat eden ablası Mualla Özen (80) son yolculuğuna uğurlandı.

        Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybeden Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Yeşilova Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti.

        Helallik alınmasının ardından Özen'in cenazesi, Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.

        Fotoğraf: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz / X

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