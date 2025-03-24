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        Haberler Gündem Politika Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı | Son dakika haberleri

        Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı

        Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ahmet Arslan'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 08:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:32
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        Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı
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        Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir iftar yemeği organizasyona katıldı.

        Meral Akşener'e en yakın isimlerden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.

        Paylaşımına "Kurucu liderimiz Sn.⁦ Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar" notunu düştü.

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