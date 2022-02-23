Meral Akşener, EYT Federasyonunu kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre parti genel merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.