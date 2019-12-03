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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İstanbul'da yaşanan su sorununa değinen Akşener, "16 milyonluk kentte baraj yapamayan iktidar, Cibuti'ye baraj yapmakla övünüyor. Sen önce milletinin işini hallet sonra gider Cibuti'de hava atarsın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İYİ Parti lideri Akşener şunları söyledi:

"Ucube bir sistemin hesapsızlığına dair bir örnek olsun diye anlattım. Bu devran böyle gidecek sanıyorlar ama bu devran böyle gitmeyecek. Adı üstünde milletin Meclisi'nin saf dışı bırakılmasına rıza göstermeyecek. Artık yeter diyecek, söz benimdir, söz milletindir diyecek. Bu geçim sıkıntısının sebebi devleti çiftliğine çeviren bu ucube sistemdir. Bu sistem yüzünden demokrasi, hukuk sistemi ağır bir yara aldı. Bu yatırımcıda büyük güven sorunu demek. Yerli ya da yabancı hiçbir yatırımcı güvenli bulmadığı bir limana demir atmaz. Gelin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 500 günlük karnesine bakalım. Yüzde 4'ün üzerinde daraldık. Yüzde 10 fakirleştik. İşsizlik yüzden 10'dan yüzde 14'e çıktı. Bunlar resmi rakamlar. İşsiz sayımız 4 milyon 650 bine çıktı."

Akşener, "Memleketi orta dünyaya çevirdiler, sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz. Yüzük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzüğün sahibi, almış yanına Saruhan'ı. Millet perişan farkında değil. Gel bu sevdadan vazgeç Sayın Erdoğan. Bunları olacağını öngördük ve bu sisteme karşı çıktık. Şimdi de diyoruz ki, gelin bu yanlıştan dönelim. Demokrasi olursa itibar olur, hukuk olursa güven olur. Bu yatırımın önünü açar. İşveren nefes alır, iş güvencesi korunur, istihdam artar. Ocakların yanması, tencerenin kaynaması demektir. Hanede huzur olursa ülkeye yayılır. Önce millet denebilsin. Bize kulak verin bu treni de kaçırmayın. İyileştirilmiş Parlamenter sistemin kilitleri nasıl açtığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

EYT MESAJI

Grup toplantısına EYT'lilerin katıldığını aktaran Akşener, EYT meselesinin, ailelerle birlikte milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğini savundu.

EYT'lilere ilişkin kademeli bir çözüm planının mümkün olduğunu belirten Akşener, "Türkiye'nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var. Yeter ki niyet olsun. Yeter ki yüreğiniz milletimizle birlikte atsın. 'Bizden önceki bir uygulama.' diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Ülkeyi yönetiyorsanız, sizden önce ya da sizden sonra, bütün dertlere çare bulmak zorundasınız." dedi.

EYT'lilerin dertlerine deva olmanın anlatıldığı gibi zor olmadığını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bir maliyeti var ama Türkiye'nin o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var. Ben 'maliyet' diyorum, onlar size 'yük' diyor. Milleti, kendi hazinesine yük görmek de ne demek? Para milletin, hak milletin. Siz kim oluyorsunuz da benim milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? Nasıl geçen haftaki sözümü dinleyip fabrika bacalarına filtre takmayı erteleyen kararı veto ettiniz ve milletin yararına bir karar verdiniz, EYT'liler konusunda da ya sözümü dinleyip, gerekeni yapacaksınız ya da biz geleceğiz, biz yapacağız."