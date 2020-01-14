14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Libya konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulunan Akşener, "Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da, dünyanın her yerine de asker gönderebilir. Türk milletinin çıkarları için asker gönderilmesine karşı değilim, barışın korunması için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum bunun akılsızca yapılmasıdır. Diplomasiye aykırı olarak, askerimizin hayatlarını hiçe sayarak yapılmasınadır. Bunu tarafsız bir tutumla yapacak kadar diplomatik olacaksın. 'Ey darbeci sen kimsin' diyerek asker gönderilmez. 'Libya'da taraflar arasındaki çatışmayı önlemek adına barış gücü gönderiyoruz' diyeceksin. Darbeciymiş. Sanırsın bölge ülkeleri demokrasinin beşiği. Yakın dostun El Beşir darbeci değil mi? Mesele ülkenin çıkarıyken o ülkenin iç işlerinden sana ne. Yarın Libya'da senin darbeci dediğin başa gelirse ne yapacaksın" diye konuştu.
"LİBYA TEHLİKELİ BİR MACERA"
Suriye ile, Mısır ve Libya ile "kanlı bıçaklı olmanın" Türkiye'ye yararı olmayacağını anlatan Akşener, "Bölgedeki ülkelerin hepsini bize düşman ettiğinde, Akdeniz'de tek dost ülke kalmadığında bize ne sağlayacaksın. İşinize gelmediğinde iki ayyaş işinize geldiğinde 'Trablus'ta savaşan Mustafa Kemal' fırsatçı anlayışın ülkemizi tehlikeli bir maceraya sürüklemesine izin veremeyiz" diye konuştu.
"MİLLETİN SIRTINA YIKILACAK"
Kanal İstanbul ile ilgili bilim insanlarının uyarılarda bulunduğunu, diplomatik ve askeri açıdan risklerden söz edildiğini anlatan Akşener, şunları söyledi: "Kalkınma politikaları başkanlığımız projeyi inceledi. Teknik, çevre, hukuki ve ekonomi olmak üzere analiz edildi. Vardığımız sonuçları paylaşacağız. 18 Ocak'ta İstanbul'da konunun tartışılacağı panel düzenliyoruz. Kanal İstanbul milletin talebini karşılıyor mu, hayır. Sanayi üretimini artıracak mı, hayır. Tarımsal üretimi destekliyor mu, hayır. İhracatı ucuzlatacak lojistik yatırım mı, hayır. Mal ve hizmet akışını mı hızlandırıyor, hayır. Gelir yaratıyor mu, hayır. Parası nereden çıkacak? Bu kez de kanala hazineden gemi geçiş garantisi verecekler. Önümüzdeki 50, belki de 100 yıl o devasa inşaatın parası milletin sırtına yıkılacak. Tablo tanıdık değil mi?"
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