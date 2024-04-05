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        Haberler Gündem Politika Meral Akşener'den İYİ Parti'nin kazandığı tek ile ziyaret

        Meral Akşener'den İYİ Parti'nin kazandığı tek ile ziyaret

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'yı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:08
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        İYİ Parti'nin kazandığı tek ile gitti
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        Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kendisini tebrik eden Akşener'e ziyaretin anısına yöresel el sanatları ürünü çeşitli hediyeler ile mazbata örneğini verdi.

        Daha sonra belediye otoparkında düzenlenen iftar programına katılan Akşener, Arı'ya oylarıyla destek veren Nevşehir halkına teşekkür etti.

        Arı'nın belediyeyi yaklaşık 400 milyon liralık borçla devraldığını savunan Akşener, görevinde başarı diledi.

        Gazze ve Doğu Türkistan'da insanların büyük acılar çektiğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

        "Şu anda Gazze'de, Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acı çekiyor. Çocuklar Gazze'de açlıktan ölüyor. Analar çocuklarına yemek yediremiyor Gazze'de, milyar dolarlık paraları olan İslam aleminin yöneticileri keyif yapıyor. Cenab-ı Allah bildiği gibi yapsın hepsini. Diğer tarafta Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ise evlatlarını, Çinli zalimler alıyor. Kamplara götürüyor. Bir ailenin erkeklerini alıyor. Onları da işçi kamplarına götürüyor. Ve o evde kalan kadınların başına da her eve iki Çinli erkek konuluyor. Hayal edin kardeşlerim. Nevşehir'de bunu her bir kadın, her bir erkek hayal etsin.

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        Gazze'de evladını doyuramayan, katil Netanyahu'nun yaptıkları yüzünden gözünün önünde açlıktan eriyerek ölüp giden evladı karşısında çaresiz kalan anayı babayı düşünün. Öbür tarafta, Doğu Türkistan'ı düşünün. Ve buna ağzını açmayan milyar dolarlık servetleri olan Müslümanları, Türkleri düşünün. Dolayısıyla bugünkü bu iftar sofrasının gelecek seneye inşallah Gazze'deki masumların bu azabının ortadan kalktığı, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği çilenin ortadan kalktığı ve bunun 'Allah'ım sana bin şükür' diyerek oturduğumuz sofralar olmasını Allah'ımdan niyaz ediyorum."

        Belediye Başkanı Rasim Arı da programda selamlama ve teşekkür konuşması yaptı.

        Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural da katıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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