İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yaşamkent'te bir restoranda, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a atılan bütün iftiraları Millet İttifakı meclis üyelerinin çalışmalarıyla silip attıklarını ifade eden Akşener, "Sosyal belediyecilik denilen meselenin, en önemlisi, ne olduğunu cümle aleme gösterdi. Dolayısıyla, şimdi çalmayınca, çaldırmayınca, israf etmeyince, ettirmeyince, yolsuzluk yapmayınca ve yaptırmayınca demek ki her türlü baskıya ve zorluğa rağmen para yetiyormuş." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN GERÇEKTEN BÜYÜK BİR GÜCÜ VAR"
Meral Akşener, ziyaret ettiği illerde vatandaşlar tarafından kendisine yöneltilen "Siz geldiğinizde nasıl düzelteceksiniz, kaynağı nereden bulacaksınız?" denildiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Ben de diyorum ki çalmayacağız, çaldırmayacağız, israf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz, yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız. Zaten buradan çıkan kaynak şu kadar eder dediğimde 'Tamam abla gerisi tamam. Anladık' diyorlar. Şimdi Türkiye'nin imkanları var, Türkiye'nin gerçekten büyük bir gücü var ama maalesef Türkiye'nin bu büyük gücü refaha, milletin refahına harcanmak yerine çarçur ediliyor. Yandaşlara veriliyor, öyle oluyor, böyle oluyor."
Akşener, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik şartların ve bu şartların getirdiği sosyal alanların tahmin edilemeyecek derecede kötü olduğunu savundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O kadar beceriksiz bir pandemi yönetimi oldu ki, pandeminin şartlarını, kovidin yarattığı zorlukları aşmak açısından o kadar kötü bir anlayışla adımlar atıldı ki, esnafın büyük bir bölümü gerçekten kan ağladı, kan. Kafeler kan ağladı, gıda sektöründe olanlar kan ağladı. Orada iyi ki Ankara'yı Mansur başkan kazanmış ki orada işte o sosyal devletin ne olduğunu, fakirin, açın, açığın yanında olmanın ne olduğunu ve gözüne sokmadan, incitmeden, yardımcı olmadan, bu yardımcı olmanın bir hak olduğunu yani o insanın hakkı olduğunu ortaya koyarak o yardımların nasıl yapılabileceğini, yolsuzluk veya endişe yaratmadan, bir şüphe yaratmadan gerçekten direkt yardımın nasıl yapılabileceğini gösterdi."
Akşener, 2023'teki seçimlere ilişkin, "Önümüzde bir seçim var, erken veya geç, bu insanlar için çalışacağız, bu insanların hakkı ve hukuku için çalışacağız." görüşünü paylaştı.
"BU BİRLİKTELİĞİ ÖNEREN VE ARKASINDA DURAN BİZİZ"
Millet İttifakı'nın kurulmasıyla ilgili konuşan Akşener, "Biz 31 Mart'a giderken o teklifi, o birlikteliği öneren biziz. Koray Bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu'na o götürdü. Dolayısıyla bugün İstanbul ellerinden gitmişse ağaların, Ankara'da işte Mansur Bey seçilmişse bu birlikteliği öneren, sadece oylarımızdan bahsetmiyorum, bakın 'Oylarımızla biz seçtirdik' dersek yanlış, herkesin oyu var ama bu sinerjiyi, bu enerjiyi, bu birlikteliği öneren ve arkasında duran biziz. Bunu da sağlayan sizsiniz." dedi.
İftar programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de katılarak, birer selamlama konuşması yaptı.
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