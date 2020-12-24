Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde " Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.