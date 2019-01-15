İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomi politikasını eleştiren Akşener, "Enflasyon 16 yıl aradan sonra yeniden yüzde 20'nin üzerinde. İşsizlik rekor kırıyor. Ekonomimizin gerçeği ortada" dedi. Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu hakkında konuşan Akşener, "Seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"16 yılın sonunda yönetim anlatışının değişme zamanı gelmiştir" diyen Akşener, "31 Mart bu sorumluluğun tescilleneceği tarih olacaktır" dedi. Akşener, partisinin yerel seçimdeki adaylarını da tanıttı. İYİ Parti'nin adayları şöyle:

Cihan Kolip - Sakarya

Serdar Kaman - Kocaeli

Oğuz Şimşek - Konya

Levent Dikmen - Kastamonu

Taner Söylemez - Ağrı

Yakup Özcan - Rize

Vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini savunan Akşener, gelir vergisi üzerinde yaptıkları çalışmayı Meclis'e getirmeye hazırladıklarını söyledi. "Asgari ücretten vergi alınmasın" diyen Akşener, "Bu öneriyi siz getirin, biz destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Seçim vaatlerini sıralayan Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 1 milyon gence de seslenerek, "İsterseniz atın fav'a bekleyin. İktidara geldiğimizde gerçekleştireceğiz" dedi.

FIRAT'IN DOĞUSU OPERASYONU

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon hakkında konuşan Akşener şunları söyledi:

"Bölgedeki gelişmeler üzerine bir takım değerlendirmeler yapılmış olabilir. Ancak PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. ABD ve diğerlerinin oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir. ABD Başkanı diyor ki, 'Kürtlere saldırırlarsa Türkleri ekonomik olarak mahvedeceğiz' diyor. Türk devleti Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadoğu'daki kaoslarda yollara düşen mazlumlara hep Türkiye kucak açmıştır. Türkiye ve Türk milleti katletmez, saldırmaz. Türkiye bölgeye girerse milli güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer."

BİNALİ YILDIRIM'A İSTİFA ÇAĞRISI

Meral Akşener, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a seslenerek istifa çağrısında bulundu. Akşener, "Böyle devlet anlayışı böyle olmaz. Bu konunun takipçisi olacağız. Umuyorum ki adaylığınız tescil edildiğinde sizin itibarınız açısından umut ediyorum ki Meclis Başkanlığı'ndan istifa edersiniz. 3 günlük dünyada yaptığınız önemli görevleri unutturacak bir durumda olmazsınız" dedi.