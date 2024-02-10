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        Haberler Gündem Politika Meral Akşener: 2028'de herkesin eteği tutuşacak - Son dakika haberleri

        Meral Akşener: 2028'de herkesin eteği tutuşacak

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, "2028'de herkesin eteği tutuşacak, herkes hoplayacak ve herkes gelecek tek tek seçmenin gözünün içine bakacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:46
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        Akşener: 2028'de herkesin eteği tutuşacak
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İYİ belediyeciliği, sosyal belediyeciliği ortaya koyan ve kayırmayan, çalmayan çaldırmayan, objektif hukuka uygun, adalete uygun bir belediyeciliği hayata geçirdiğimiz andan itibaren ne olacak biliyor musunuz; 2028'de herkesin eteği tutuşacak, herkes hoplayacak ve herkes gelecek tek tek seçmenin gözünün içine bakacak." dedi.

        Akşener, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Balıkesir'deki bazı ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçime Turhan Çömez'le gireceklerini hatırlattı.

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        Balıkesir'e ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Akşener, önceki seçimlerde ellerinden gelen bütün çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi.

        Türk milletinin kendilerine haklarını bir gün teslim edeceğini dile getiren Akşener, "Başaramadık. Şu sebeple, bu sebeple başaramadık. Varsayalım bütün suç benimdir. Dolayısıyla bu başarısızlığın sebebi nedir; Bu tahterevalliden mutlu ve memnun olan sistemdir. Bu sistemden beslenen kişilerdir, kişiliklerdir. Biz buna karşıyız. Biz buna karşı olduğumuz için bulunduğumuz partilerden ayrılarak bir büyük mücadeleyle bir araya geldik." diye konuştu.

        Akşener, yerel seçimlere ittifak yapmadan kendi adaylarıyla katılacaklarını anımsattı.

        Belde, ilçe, il merkezi ve büyükşehirlerdeki stratejilerine değinen Akşener, şunları kaydetti:

        "Bu aday arkadaşlarımızın ilçelerde, beldelerde, illerde ve büyükşehirlerde kazanmalarını sağladığımız zaman neyi ortaya koyacağız? Bu ülkeyi yöneten partisin. diyeceksin ki 'Eyvah. Artık insanları uyutamayacağım. Çünkü seçmen millet, benim kulağımın yarısını morarttı.' Diğer taraf da diyecek ki 'Eyvah. Yan gel Osman devri bitti. Benim kulağımın yarısı da morardı.' İYİ belediyeciliği, sosyal belediyeciliği ortaya koyan ve kayırmayan, çalmayan çaldırmayan, objektif hukuka uygun, adalete uygun bir belediyeciliği hayata geçirdiğimiz andan itibaren ne olacak biliyor musunuz; 2028'de herkesin eteği tutuşacak, herkes hoplayacak ve herkes gelecek tek tek seçmenin gözünün içine bakacak."

        Meral Akşener, Türkiye'nin yeniden kuruluş ayarlarına dönmesinin yolunun aday gösterdikleri belediye başkanlarının seçimleri kazanmasından geçtiğini sözlerine ekledi.

        Turhan Çömez'in projelerini anlatmasının ardından İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının Susurluk'ta Nurettin Güney, Manyas'ta Gülay Kurt, Gönen'de Fedai Coşkun, Erdek'te Arif Demir, Marmara'da Ceyhun Targın, İvrindi'de Önder Lapanta, Karesi'de Mustafa Lemi Aytekin, Havran'da Murat Hançer, Edremit'te Hakan Eroğlu, Savaştepe'de Osman Özgür Alaca, Gömeç'te Halil İbrahim Pehlivan, Burhaniye'de Uğur Çetin olduğu açıklandı.

        Zeybek oyununun da sunulduğu programın sonunda Akşener, adaylarla fotoğraf çektirdi.

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