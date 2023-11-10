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        Haberler Televizyon Merakla beklenen Sandık Kokusu'ndan çarpıcı ilk tanıtım yayınlandı! Show TV Sandık Kokusu 1. bölümde neler olacak?

        Merakla beklenen Sandık Kokusu'ndan çarpıcı ilk tanıtım yayınlandı! İşte Sandık Kokusu 1. bölümde neler olacak?

        Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Sandık Kokusu'nun çarpıcı ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Sandık Kokusu 1. bölüm fragmanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 23:47 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:47
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        Merakla beklenen Sandık Kokusu'ndan çarpıcı ilk tanıtım yayınlandı!
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        Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi “Sandık Kokusu”ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu.

        “BENİM SENİN GİBİ BİR ANNEM YOK ARTIK…”

        Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı. Çekimlerine Adana’da başlanan ve İstanbul’da devam eden ‘Sandık Kokusu’, paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı.

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        Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

        ‘Sandık Kokusu’ güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

        Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

        ‘Sandık Kokusu’ yakında Show TV’de.

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        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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