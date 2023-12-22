Merakla beklenen dizi 'Arak' ekran yolculuğuna başladı

SHOW TV’nin yapımını Most Production’un, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği iddialı dizisi 'Arak', dün akşam heyecanı yüksek bir bölümle ekran yolculuğuna başladı.

Başrollerinde, İlker Kaleli ile Öykü Karayel’i buluşturan, kadrosunda; Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak' adlı dizi, sürükleyici ve farklı hikayesiyle dikkat çekti.

Kara, ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar’la kesişti. Kara ve sürpriz bir şekilde yardım ettiği Zeynep birbirleriyle yeni tanışıyor gibi gözükse de ikisinin bağı yıllar öncesine dayanıyordu.

Beğeni dolu yorumlar alan dizi, #Arak etiketi ile 2 saat 35 dakika sosyal medya platformu X’te TT listesinde yer aldı. Yıllar sonra televizyon ekranına dönen İlker Kaleli izleyicinin yoğun ilgisini gördü, başarılı oyuncu yaklaşık 7 saat boyunca TT oldu.

1998’de Zeynep’in annesi evlerine giren bir hırsız tarafından öldürülmüştü. O hırsız ise Kara’nın babası Necip’ti. O gece yaşananların peşine düşen Kara, gerçekleri ortaya çıkarmak ve intikam almak için harekete geçmeye hazırdı. Babaannesi Sema Sultan, Kara’ya her şeyi Rauf’un yaptığını söyledi ancak daha sonra Kara’nın bu işin peşine düşmesini istemedi. Kara ise çoktan intikam yemini etmişti kendi içinde.

Sema Sultan’ın aniden intihar etmesi Kara’ya büyük bir yıkım daha yaşatırken, geri dönülmez bir yola girmesi artık kaçınılmaz oldu. Sema Sultan’ın ölmeden önce son söylediği şey ise Kara’nın kardeşlerine sahip çıkmasıydı. Kara, kardeşleri Yosun ve Sedat’ın karşısına çıkarak Sema Sultan’ın ölüm haberini verirken, bu kardeşlerin nasıl birbirinden uzak düştükleri akıllarda soru işareti yarattı.

Sema Sultan’ın söyledikleri üzerine Kara, Rauf’un peşine düştü ve kızı Zeynep’i de radarına aldı. Bir tesadüf gibi görünse de Zeynep’in karşısına aslında planı sonucu çıktı. Zeynep, annesinin ölüm yıl dönümünde olayın yaşandığı eve gitti, Kara da aynı gece o eve girdi. Kara ve Zeynep’in kesişen yollarının hikayesi seyirciyi şimdiden ekran başına kilitledi.

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Kara ve Zeynep’in ilk karşılaşması;

Kara ve Zeynep’in hayatını değiştiren o gece;

İşte ilk bölümün soluksuz izlenen o final sahnesi;

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI

Kara’nın Rauf’un hocalık yaptığı üniversitede derse girdiği tanıtımda Kara ve Zeynep’in yeniden karşı karşıya geldiği ve tavla oynadığı anlar dikkat çekiyor.