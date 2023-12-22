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        Haberler Televizyon Merakla beklenen dizi 'Arak' ekran yolculuğuna başladı

        Merakla beklenen dizi 'Arak' ekran yolculuğuna başladı

        SHOW TV'nin merakla beklenen iddialı dizisi 'Arak', dün akşam heyecanı yüksek bir bölümle ekran yolculuğuna başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:33
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        Merakla beklenen dizi 'Arak' ekran yolculuğuna başladı
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        SHOW TV’nin yapımını Most Production’un, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği iddialı dizisi 'Arak', dün akşam heyecanı yüksek bir bölümle ekran yolculuğuna başladı.

        Başrollerinde, İlker Kaleli ile Öykü Karayel’i buluşturan, kadrosunda; Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak' adlı dizi, sürükleyici ve farklı hikayesiyle dikkat çekti.

        Beğeni dolu yorumlar alan dizi, #Arak etiketi ile 2 saat 35 dakika sosyal medya platformu X’te TT listesinde yer aldı. Yıllar sonra televizyon ekranına dönen İlker Kaleli izleyicinin yoğun ilgisini gördü, başarılı oyuncu yaklaşık 7 saat boyunca TT oldu.

        'ARAK’IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kara, ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar’la kesişti. Kara ve sürpriz bir şekilde yardım ettiği Zeynep birbirleriyle yeni tanışıyor gibi gözükse de ikisinin bağı yıllar öncesine dayanıyordu.

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        1998’de Zeynep’in annesi evlerine giren bir hırsız tarafından öldürülmüştü. O hırsız ise Kara’nın babası Necip’ti. O gece yaşananların peşine düşen Kara, gerçekleri ortaya çıkarmak ve intikam almak için harekete geçmeye hazırdı. Babaannesi Sema Sultan, Kara’ya her şeyi Rauf’un yaptığını söyledi ancak daha sonra Kara’nın bu işin peşine düşmesini istemedi. Kara ise çoktan intikam yemini etmişti kendi içinde.

        Sema Sultan’ın aniden intihar etmesi Kara’ya büyük bir yıkım daha yaşatırken, geri dönülmez bir yola girmesi artık kaçınılmaz oldu. Sema Sultan’ın ölmeden önce son söylediği şey ise Kara’nın kardeşlerine sahip çıkmasıydı. Kara, kardeşleri Yosun ve Sedat’ın karşısına çıkarak Sema Sultan’ın ölüm haberini verirken, bu kardeşlerin nasıl birbirinden uzak düştükleri akıllarda soru işareti yarattı.

        Sema Sultan’ın söyledikleri üzerine Kara, Rauf’un peşine düştü ve kızı Zeynep’i de radarına aldı. Bir tesadüf gibi görünse de Zeynep’in karşısına aslında planı sonucu çıktı. Zeynep, annesinin ölüm yıl dönümünde olayın yaşandığı eve gitti, Kara da aynı gece o eve girdi. Kara ve Zeynep’in kesişen yollarının hikayesi seyirciyi şimdiden ekran başına kilitledi.

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        Kara ve Zeynep’in ilk karşılaşması;

        Kara ve Zeynep’in hayatını değiştiren o gece;

        İşte ilk bölümün soluksuz izlenen o final sahnesi;

        İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI

        Kara’nın Rauf’un hocalık yaptığı üniversitede derse girdiği tanıtımda Kara ve Zeynep’in yeniden karşı karşıya geldiği ve tavla oynadığı anlar dikkat çekiyor.

        Baykal, kaçırmaya çalıştıkları silahların alındığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken, silahları alan kişinin Kara olması heyecanı artırıyor. Aksiyon dolu dakikaların yaşanacağı ve temponun giderek artacağı yeni bölümde Kara’nın planının ne olacağı ise merak konusu oluyor.

        'Arak’ın 2. Bölüm Tanıtımı;

        'Arak', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        'Arak'tan çok konuşulacak yeni tanıtım
        'Arak'tan çok konuşulacak yeni tanıtım
        'Arak' sete çıktı
        'Arak' sete çıktı
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        #arak dizi
        #arak dizi show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
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