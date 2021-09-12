Merakla beklenen 10 film

DUNE ÇÖL GEZEGENİ

(Dune)



Bilimkurgu seven okurların kült romanlarından biri olan Frank Herbert’in 1965 tarihli eseri, 1984’te David Lynch tarafından sinemaya uyarlandı ve başta Herbert hayranları olmak üzere kimseyi memnun edemedi. İki binlerin başındaki mini televizyon dizisi de çok ses getirmedi. ‘Blade Runner’ gibi bir klasiğin devam filmi ‘Blade Runner 2049’ ile hayranların ve eleştirmenlerin onayını alan Denis Villeneuve bu kez ‘Dune’ün yeni çevrimiyle geliyor karşımıza. Dünya prömiyerini Venedik’te yapan ‘Dune: Çöl Gezegeni’ eleştirmenlerin çoğundan aldığı yüksek notlarla şimdiden son yılların en iyi bilimkurgularından biri olarak anılmayı başardı. Villeneuve’ün senaryosunu Jon Spaihts ve Eric Roth ile birlikte yazdığı film, romanın ilk yarısından daha ileri gitmiyor. Çünkü sırada ikinci film var. Başrollerinde Timothée Chalamet ve Rebecca Ferguson’u izleyeceğimiz filmin ünlü isimlerden oluşan geniş bir oyunca kadrosu olduğunu belirtelim. Film, evrendeki en değerli maddeyi elde etmek için, ölümü göze alarak Dune diye bilinen çöl gezegeni Arrakis’e giden Atreides ve oğlunun öyküsünü anlatıyor. Gösterim tarihi: 22 Ekim