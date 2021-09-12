Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Merakla beklenen 10 film

Pandemi döneminde ertelenen filmler peş peşe gösterime giriyor. İşte 2022 yılına kadar sinema salonlarında seyircilerle buluşması beklenen 10 iddialı yapım. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar’ın haberi.

12.09.2021 - 00:54 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK
    (No Time to Die)

    Covid-19 pandemisi olmasaydı 2020 yılının şubat ayında tüm dünyada gösterime girecekti. Yedi kez ertelendikten sonra, son anda bir terslik olmazsa, 1 Ekim’de seyircilerle buluşması planlanıyor. Daniel Craig’i belki de son kez James Bond rolünde seyredeceğiz. Yapımcılar filmi bu kez Amerikalı yönetmen Cary J. Fukunaga’ya teslim ettiler. Film, aktif hizmetten ayrılarak Jamaika’da kafasını dinleyen James Bond’un CIA’den eski bir dostunun yardım isteğine olumlu yanıt vermesi üzerine gelişen olayları anlatıyor. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmak üzere olaya dahil olan Bond, kendini gizemli bir kötü adamla karşı karşıya buluyor. Filmin, Ana de Arnas ve Rami Malek’in de yer aldığı hayli iddialı bir oyuncu kadrosu var. Gösterim tarihi: 1 Ekim

  • SON DÜELLO
    (The Last Duel)

    Eric Jager’in aynı adlı romanından Nicole Holofcener, Ben Affleck ve Matt Damon tarafından sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni Ridley Scott… Başlıca rollerinde Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ve Affleck’in yer aldığı film tarihi bir dram. 14. Yüzyıl Fransa’sında geçen ve gerçek bir hikâyeyi konu alan film, Yüz Yıl Savaşları döneminde erkeklerin egemen olduğu bir dünyada ayakta durmaya çalışan kadın karakteriyle de öne çıkıyor. Marguerite de Thibouville (Jodie Comer), eşinin en yakın arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini açıklar. Eşi şövalye Jean de Carrouges (Matt Damon), arkadaşı Jacques Le Gris’i (Adam Driver) düelloya davet eder. Bu, Fransa tarihinde yasal olarak onaylanıp kayda geçmiş son düello olacaktır. Gösterim tarihi: 15 Ekim

  • VENOM:ZEHİRLİ ÖFKE 2
    (Venom: Let There Be Carnage)

    Pandemi nedeniyle uzak kaldığımız Marvel filmleri, seyirciyle buluşmayı sürdürüyor. ‘Black Widow’ ve ‘Shang-Chi ve On Halka Efsanesi’nden sonra sırada Venom’un ikinci solo filmi var. Eddie Brock / Venom rolünde karşımıza gelecek Tom Hardy’nin, öyküsünü Kelly Marcel’le yazdığı filmi, performans yakalama tekniğinin önde gelen temsilcilerinden oyuncu Andy Serkis yönetti. Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham ve Woody Harrelson gibi oyuncuları da seyredeceğimiz filmde gazeteci Brock, seri katil Cletus Cassidy (Harrelson) ile bir söyleşi yapmak ister. Cassidy’nin içinde de Venom gibi Carnage adında simbiyotik bir canlı vardır. Tom Hardy’nin üçüncü film için anlaşma imzaladığını belirtelim. Gösterim tarihi: 15 Ekim

  • DUNE ÇÖL GEZEGENİ
    (Dune)

    Bilimkurgu seven okurların kült romanlarından biri olan Frank Herbert’in 1965 tarihli eseri, 1984’te David Lynch tarafından sinemaya uyarlandı ve başta Herbert hayranları olmak üzere kimseyi memnun edemedi. İki binlerin başındaki mini televizyon dizisi de çok ses getirmedi. ‘Blade Runner’ gibi bir klasiğin devam filmi ‘Blade Runner 2049’ ile hayranların ve eleştirmenlerin onayını alan Denis Villeneuve bu kez ‘Dune’ün yeni çevrimiyle geliyor karşımıza. Dünya prömiyerini Venedik’te yapan ‘Dune: Çöl Gezegeni’ eleştirmenlerin çoğundan aldığı yüksek notlarla şimdiden son yılların en iyi bilimkurgularından biri olarak anılmayı başardı. Villeneuve’ün senaryosunu Jon Spaihts ve Eric Roth ile birlikte yazdığı film, romanın ilk yarısından daha ileri gitmiyor. Çünkü sırada ikinci film var. Başrollerinde Timothée Chalamet ve Rebecca Ferguson’u izleyeceğimiz filmin ünlü isimlerden oluşan geniş bir oyunca kadrosu olduğunu belirtelim. Film, evrendeki en değerli maddeyi elde etmek için, ölümü göze alarak Dune diye bilinen çöl gezegeni Arrakis’e giden Atreides ve oğlunun öyküsünü anlatıyor. Gösterim tarihi: 22 Ekim

  • ETERNALS

    Marvel Sinematik Evreni’nin 26. filmi olan ‘Eternals’, Yeryüzü’ne geldikten sonra insanlığın gelişiminde önemli roller oynayan, olağanüstü güçlere sahip uzaylı ırkı Eternals’ın hikâyesini anlatıyor. Binlerce yıla yayılan destansı hikâye, insanlığın en eski düşmanı The Deviants'a karşı yeniden bir araya gelen bir grup ölümsüz kahramanı konu alıyor. Jack Kirby’nin imzasını taşıyan ‘Eternals’, 1976 yılında resimli roman olarak yayımlanmıştı. Marvel’ın Chloe Zhao’ya ‘Nomadland’ ile ulaştığı büyük başarıdan önce teslim ettiği ‘Eternals’, fantezi ağırlıklı bir süper kahraman filmi… Oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan, Richard Madden ve Gemma Chan gibi isimler yer alıyor. Gösterim tarihi: 5 Kasım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.