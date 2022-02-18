Meradaki kiralık otomobilde şüpheli ölüm

İHA

Kırklareli’nde bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Fatih Ç.'nin cansız bedeni Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fatih Ç.'nin ölü olarak bulunduğu otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.