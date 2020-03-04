Merada patlamamış top mermisi bulundu - TEKİRDAĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Alınan güvenlik önlemleri- Jandarma Bomba İmha ekiplerinin çalışması- İtfaiye ve Sağlık Ekipleri

Tekirdağ'da merada patlamamış top mermisi bulunduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.Gözsüz Mahallesi yolundaki Tavşantepe merasında hayvan otlatan çobanlar, ucu topraktan dışarıya çıkmış top mermisi gördü.Çobanların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile kepçe sevk edildi.Patlamamış top mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra jandarma bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.