Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Çatalan ve Kıraç mahalleleri arasında mera nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hayrettin Yeşilmen yaşamını yitirdi, yaralanan oğlu Fahrettin Yeşilmen 112 Acil Servis ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde önlem aldı.