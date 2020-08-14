Genelde vücutta bulunan diz eklemi uyluk kemiği ve bacaklarda bulunan eklemler vasıtasıyla yer alan bir eklemdir. Vücut ağırlığını ve taşınmış olan yüklerin ağırlığını ya da basınçları; uzun süreli ya da hızlı bir şekilde karşı koyabilecek dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak tek eksenli olmasından dolayı zorlanmalar sonucunda birtakım zedelenmeler ortaya çıkar ve bu durumda hareketlerinin kısıtlanmasına neden yaratır.

Genelde ortaya çıkan zedelenmeler yaşam kalitesini düşürerek dizde ağrılarının oluşmasına etken olur. Genç yaştaki sporcularda daha sık görülen bu rahatsızlık ani hareketle ve zorlanmalar sonrasında insanlarda da sık sık ortaya çıkabilmektedir. Bazı durumlarda zorlanma olmadan aniden çıkan menüsküs rahatsızlığı 40 yaş üzerindeki kişilerde daha sık görülmektedir. Özellikle merdiven çıkarken tutunmama, oturup kalkma sırasında ağrıların olması, yüzme esnasında eklemlerdeki hareketlerde zorlanma hissi, bacaklarda ara sıra etme durumu, hareketlerin eskiye göre daha azalması, dizlerde boşalma olması, tam bükme ya da tam dik olarak çıkamama gibi bir takım belirtiler menüsküs hastalığının ortaya çıkan belirtileri arasında yer almaktadır.

Menüsküs belirtilerini hisseden kişilerin daha çok hekime başvurması sırasında hekimin; menüsküsten şüphe etmesi halinde EMAR çektirmek suretiyle yırtık ya da zedelenme gibi bir durumun görülmesi sağlanır ve bu EMAR sonrasında kesin sonuç ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise yırtık ve zedelenmeler de görülmeme ihtimali de oluşabilmektedir.

Menüsküsün olduğu hastalarda genelde ilk olarak ameliyat düşünülmez; ancak soğuk uygulama, bacağı uzun süre dinlendirme, sıkı bir bandaj uygulama, spora bir süre ara verilmesi, hareketlerde azalma sağlanması gibi bazı önlemler ile menüsküs tedavi edilebilmektedir.

Ayrıca fizik tedavi uygulamasında sabit kalan bacağın ve hareket yazılan bir kısmının tedavisi için uygulanır. Ağrıların oluşması halinde de ağrı kesicilerin kullanılması önerilmektedir. Ameliyatın uygulanması için geniş tespitler yapılarak dizlerde kanama olup olmadığı gibi bir durum söz konusu olursa ameliyat olma ihtimali ortaya çıkar. Kanama olması halinde ameliyatla bu bölgenin içerisindeki tanıma olan kısmı alınarak dikilmesi sağlanır. Kalan dokular üzerinde düzenleme oluşturulur ameliyat sonrasında dizin çok fazla hareket etmemesi nedeniyle kireçlenme ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun söz konusu olmaması için düzenli olarak doktor takibi gerekli olmaktadır.