Genelde vücutta bulunan diz eklemi uyluk kemiği ve bacaklarda bulunan eklemler vasıtasıyla yer alan bir eklemdir. Vücut ağırlığını ve taşınmış olan yüklerin ağırlığını ya da basınçları; uzun süreli ya da hızlı bir şekilde karşı koyabilecek dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak tek eksenli olmasından dolayı zorlanmalar sonucunda birtakım zedelenmeler ortaya çıkar ve bu durumda hareketlerinin kısıtlanmasına neden yaratır.
Genelde ortaya çıkan zedelenmeler yaşam kalitesini düşürerek dizde ağrılarının oluşmasına etken olur. Genç yaştaki sporcularda daha sık görülen bu rahatsızlık ani hareketle ve zorlanmalar sonrasında insanlarda da sık sık ortaya çıkabilmektedir. Bazı durumlarda zorlanma olmadan aniden çıkan menüsküs rahatsızlığı 40 yaş üzerindeki kişilerde daha sık görülmektedir. Özellikle merdiven çıkarken tutunmama, oturup kalkma sırasında ağrıların olması, yüzme esnasında eklemlerdeki hareketlerde zorlanma hissi, bacaklarda ara sıra etme durumu, hareketlerin eskiye göre daha azalması, dizlerde boşalma olması, tam bükme ya da tam dik olarak çıkamama gibi bir takım belirtiler menüsküs hastalığının ortaya çıkan belirtileri arasında yer almaktadır.
Menüsküs belirtilerini hisseden kişilerin daha çok hekime başvurması sırasında hekimin; menüsküsten şüphe etmesi halinde EMAR çektirmek suretiyle yırtık ya da zedelenme gibi bir durumun görülmesi sağlanır ve bu EMAR sonrasında kesin sonuç ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise yırtık ve zedelenmeler de görülmeme ihtimali de oluşabilmektedir.
Menüsküsün olduğu hastalarda genelde ilk olarak ameliyat düşünülmez; ancak soğuk uygulama, bacağı uzun süre dinlendirme, sıkı bir bandaj uygulama, spora bir süre ara verilmesi, hareketlerde azalma sağlanması gibi bazı önlemler ile menüsküs tedavi edilebilmektedir.
Ayrıca fizik tedavi uygulamasında sabit kalan bacağın ve hareket yazılan bir kısmının tedavisi için uygulanır. Ağrıların oluşması halinde de ağrı kesicilerin kullanılması önerilmektedir. Ameliyatın uygulanması için geniş tespitler yapılarak dizlerde kanama olup olmadığı gibi bir durum söz konusu olursa ameliyat olma ihtimali ortaya çıkar. Kanama olması halinde ameliyatla bu bölgenin içerisindeki tanıma olan kısmı alınarak dikilmesi sağlanır. Kalan dokular üzerinde düzenleme oluşturulur ameliyat sonrasında dizin çok fazla hareket etmemesi nedeniyle kireçlenme ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun söz konusu olmaması için düzenli olarak doktor takibi gerekli olmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!