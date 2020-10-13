"Mentollü maske" ihracat yolunda

İzmir Bilimpark'ta yer alan Tekol Teknoloji firması, daha çok enerji sektöründe faaliyet gösterirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maskeye inovasyon katmak için kolları sıvadı. Maskenin daha rahat kullanılmasına ilişkin çalışma başlatan firma, bu kapsamda mentollü ürün yapmaya karar verdi.
Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerden onay alındıktan sonra İzmir'de medikal tekstil üretimi yapan başka bir firmayla anlaşma yapıldı. Günde 500 bin üretim potansiyeli bulunan mentollü maske iç piyasada satışa sunuldu.
Yurt dışı bağlantılarını da gerçekleştiren firma, gerekli izinlerin ardından kısa süre sonra ihracata başlamayı hedefliyor.
Firmanın ortaklarından Mehtap Çakıroğlu, AA muhabirine, temmuz ayında geliştirdikleri mentollü maskenin iç piyasadan talep görmeye başladığını söyledi.
Amaçlarının insanları maske kullanımına teşvik etmek olduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Yurt dışından firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Belge aşamasındayız. Bundan sonra yurt dışına açılacağız. Şu anda Azerbaycan, Rusya, İngiltere ve Almanya'dan talep var." dedi.
Zorunluluk olmasa bile insanların maske kullanmaya devam edeceğini öngördüklerini dile getiren Çakıroğlu, talebin de doğrusal olarak artacağını tahmin ettiklerini belirtti.
- Limonlu, çikolatalı maske de yolda
Çakıroğlu, maskenin solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntısının olmadığının sağlık kuruluşları tarafından kanıtlandığını ileri sürerek, ürünün patentini de aldıklarını kaydetti.
Mentollü maskelerin 3 katlı üretildiğine dikkati çeken Çakıroğlu, "İç yapısı, kumaş kalitesi bizim için çok önemli. Bunu tamamen sağlıklı bir ürün olarak ürettik. Fiyat anlamında alternatiflerine göre benzer fiyatta. Üretime mentollü maske olarak başladık, limonlu, okaliptüslü, çikolatalı, vanilyalı gibi maskeler de yolda." dedi.
Mentollü maske ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Çakıroğlu, diğer kokulu ürünlerin de yakın zamanda üretileceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!