Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırıda 2 tutuklama
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dede ve büyükannesinin evinin balkonuna molotoflu saldırı gerçekleştiren ve kaçan 2 çocuk polis tarafından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çocuklar tutuklandı
İHA'nın haberine göre; olay dün akşam saat 22.10 sularında Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana gelmişti.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dede ve babaannesinin evine yönelik düzenlenen molotoflu saldırının şüphelileri 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yakalandı. Yakalanan 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras