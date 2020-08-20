Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, Siyah-Beyazlı kulübün 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesindeki yeni bir proje olan HelpSteps İş Birliği Lansmanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transferinde katkısı olanlara teşekkür eden Bernard Mensah, “Burada olmak, buralara gelmek ve bu seviyede kalmak zor. Çok çalışarak bunu hedefliyorum. Şampiyonlar Ligi Elemesi için çok çalışıyoruz. Umarım bu turu ve bundan sonraki turları geçerek gruplara kalacağız. Önümüzde çok maç var ve hepsine iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ben de maçların öğleden sonra 3-4 gibi oynamak isterim maçları. Çünkü maçtan sonra ailenize vakit ayırabiliyorsunuz. Türkiye’ye geldiğimden bu yana oynamak istediğim bir kulüpteyim. Daha fazla konuşmak Beşiktaş etiği anlamında doğru değil. Burada olduğum için ve doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Kendime güveniyorum ve PAOK maçında oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecekte de kendimi Beşiktaş’ta görüyorum diyebilirim” açıklamasında bulundu.