Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah'ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah'ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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