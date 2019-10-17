Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır?

Menisküs; dizde bulunan dizin kaymasını ve vücut ağırlığının dizlere eşit bir şekilde dağılmasını sağlayan lastik dokuda bulunan disklerdir. Menisküs yırtığı sporcularda fazla görülmekle beraber spor yapmayan kişilerde de meydana gelebilmektedir. Yapılan ani hareketler bu yırtığın sebebi olabilmektedir.

Hasar hafif bir şekilde olduğunda kişinin dizinde ağrılar başlamaktadır. Bu ağrılar sonrasında dizde şişme ve kızarıklık meydana gelebilmektedir.

Kişi dinlendiği takdirde birkaç hafta sonra bu durum düzelebilmektedir. Düzelmediği takdirde de doktorun yönlendirmesi ile tedaviye başlanmaktadır.

Oluşan hasar büyükse; kişi otururken veya eğilirken dizine bıçak saplanıyor gibi ağrılar çekebilmektedir. Bu durumun sonunda dizde aşırı şişme oluşmakta, kişinin hareket kabiliyetini engelleyebilmektedir.

Böyle bir durum hemen düzelmemektedir. Mutlaka bir doktor muayenesi yapılması tavsiye edilir. Tedaviye başlanmadığı takdirde geçmiş gibi gözüken ağrılar sonrasında tekrar ortaya çıkabilmekte, yürümeye engel olabilmektedir.

Menisküs dizde oluşan baskıyı dağıtan bir yapı olduğundan dolayı ihmal edilmemelidir.

Tedavi şekli genellikle hafif hasarlı yırtılmalar da; fizik tedavisi ve ilaç tedavisi ile düzelebilmektedir. Ağır hasarlı menisküs yırtılmalarında ise; ilaç tedavisine yanıt alınamıyorsa, cerrahi müdahale gerekebilmektedir.