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Haberler Sağlık

Menenjitte bu belirti önemli

Beyin ve omurilik zarının iltihaplanması anlamına gelen menenjit tedavide geç kalınırsa önemli komplikasyonlara yol açıyor. Menenjitin bakteriler, virüsler, mantarlar gibi çok çeşitli nedenleri olabildiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Çocukta yüksek ateş, kusma, iştahsızlık, solunum sıkıntısı ve şiddetli baş ağrısı varsa akla menenjit gelmeli ama en önemli belirti ensede sertlik" dedi.

Giriş: 01.01.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Menenjitte bu belirti önemli

En sık görülen menenjit etkeninin virüsler olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Viral menenjitler, bakteriyel menenjitler gibi beyin dokusunu tutmuyor. Daha hafif seyrediyor, çok yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma yapabiliyor ama genellikle nörolojik açıdan herhangi bir sakatlık ya da kalıcı komplikasyona yol açmıyor" şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ ENSEDE SERTLİK

Bakteriler arasında ise en sık menenjit nedeninin pnömokok olduğunu belirten Dr. Seçkin "Bu bakteri zatürre, orta kulak, sinüzit gibi enfeksiyonlara neden oluyor, bu nedenle de en az üç doz aşısı uygulanıyor" dedi. Aşıdan kaçınan ailelerin çocuklarını sadece bu enfeksiyonlara karşı değil menenjite karşı da korunmasız bıraktıklarına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Tedavide geç kalınırsa beyin dokusunda tahribat oluştuğu zaman kalıcı hasar meydana gelme ve ölümcül seyretme riski ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu. Çocukta enfeksiyon durumunda çok yüksek ateş, kusma, solunum sıkıntısı, iştahsızlık, şiddetli baş ağrısı varsa menenjit ihtimalinin akla gelmesi gerektiğini belirten Dr. Seçkin "En önemli belirti ise ense sertliğidir. Örneğin küçük bebekler kucağa alındığında ağlıyor bırakıldığında susuyorsa bu ensenin sertleşmesi ve ağrımasından kaynaklanabilir. Bu durumda hemen bir uzmana gidilmeli" ifadelerini kullandı.

KESİN TANI OMURİLİK TESTİ İLE KONULUYOR

Menenjitte en doğru tanının ince bir iğne yardımıyla bel bölgesinden alınan omurilik sıvısıyla konulduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bu ailelerin en sevmediği testtir, çoğu aile sakatlığa yol açacağı kaygısıyla yaptırmak istemez ama sanıldığının aksine kolay ve riski olmayan bir testtir ve en kesin tanı bu şekilde konur" dedi. Tedavinin hastanın şikayetlerine göre belirlendiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Tanı konulduktan sonra virütik menenjitlerde genellikle antibiyotik gerekmiyor ama kulakta bir enfeksiyon, akciğerlerde zatürre, ya da sinüzit benzeri bir durum varsa o zaman tabii ki tedaviye antibiyotik ekleniyor" şeklinde konuştu.

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