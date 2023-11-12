Menenjit tehlikeli mi? Aşılar koruyucu mu?

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Menenjit, uzun vadede ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalık. 100 bin kişide 1 görülen menenjite bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler dahil olmak üzere birçok organizma neden olabiliyor. Ciddi komplikasyonlara yol açabilen menenjitten korunmada aşılar en büyük silah.

VİRÜSLER MENENJİTE YOL AÇIYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen dış zarların iltihabıdır. Bakteriler ve virüsler menenjit yapar. Ayrıca mantarlar, parazitler, tüberküloz, kenelerden bulaşan Lyme gibi hastalıklar da buna yol açabilir. Otoimmün hastalıkları olanlarda da karşımıza çıkmakla beraber menenjitin görülmesinde en sık etken virüslerdir; özellikle de sindirim sistemi virüsleri yani enterovirüslerdir. Koronavirüs de dahil olmak üzere çoğu virüs menenjite yol açar. Hastanın genizinden başlayan enfeksiyon, sinüslere, orta kulak yoluna ve oradan beyin zarına yayılır; yani öncesinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu vardır. Bir kısmında da enfeksiyon kan yoluyla yayılır" dedi.

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HANGİ MENENJİT DAHA TEHLİKELİ?

"Bakteriyel menenjitler daha çok komplikasyonlara yol açarlar" diyen Dr. Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Duyma kaybı, beyinde ödem, sıvı artışı, pıhtı atması, hormonal dengenin tamamen bozulması, yaygın enfeksiyon, tüm organların çökmesi. Hasta iyileşse de yüzde 40’a varan kalıcı nörolojik sorunlar gözlenir. Mesela pnömokok menenjitleri yüzde 20 oranında duyma kaybına yol açmaktadır."

Meningokok menenjitiyle ilgili de bilgi veren Dr. Seçkin, "Hastada kısa sürede ense sertliği, bilinç kaybı gelişir, deri içinde küçük noktacıklar şeklinde kanama gibi döküntüler gelişir. Ancak aynı döküntü pnömokoksik de olabilir" dedi.

MENENJİTİN BELİRTİLERİ

Dr. Seçkin, menenjitin belirtilerini şöyle sıraladı:

* Yüksek ateş,

* Baş ağrısı,

* Ense sertliği,

* Kusma,

* Görme bulanıklığı,

* Fotofobi (ışıktan rahatsız olma)

* Mide bulantısı,

* Aşırı halsizlik,

* Bilinç bulanıklığı,

* Ajitasyon,

* Havale geçirme ve uyku hali.

* Virüslerde bulgular daha farklı olabilir, baş ağrısı tek bulgu olabilir.

Dr. Seçkin, menenjitin haftalarca süren baş ağrılarına yol açabileceğini belirterek, "Ancak burada beyin tutulmadığı için ciddi bir nörolojik hasar kalmaz. Daha ağır seyreden menenjitlerde ise sıklıkla beyin dokusu da tutulur, yani menenjitin yanında ensefalit (beyin iltihabı) de vardır. Çok daha ağır seyreder, hasta hızla komaya girer, epilepsi nöbetleri geçirir, kafa içi basıncı artmasının tüm bulgularını gösterir. Miyelit (omurilik iltihabı) ise sinirlerin ve sinir köklerinin tutulumudur; felçler, spastite meydana gelir, his kaybı oluşturur.

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Yenidoğan bebeklerde anneden geçen en sık streptokok menenjitine rastlanır. Yavaş gelişen ve düzelmeyen enfeksiyon, kusma ve beslenememe, düşmeyen yüksek ateş, havale geçirme gibi belirtiler gözlenir" diye konuştu.

İYİ TEDAVİ EDİLMEYEN MENENJİT NELERE SEBEP OLUR?

Menenjitin vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Bakteriyel menenjit tedavisinde antibiyotikler kullanılırken; bazı viral menenjitler için antiviral tedaviye ihtiyaç duyulur.

İyi tedavi edilememiş menenjitin çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını kaydeden Dr. Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "En sık duyma kaybı görülür (%10) Hidrosefali, alerji, epilepsi, tuvaletini tutamama gibi nörolojik komplikasyonlar (%10-20) görülür. Ölüm oranı ise %10'dur. Az gelişmiş ülkelerde ise bu oran daha yüksektir. Pnömokok menenjitinde oran %20-30 gibidir."

"MENENJİT AŞILARI MUTLAKA YAPILMALI"

Menenjit aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini belirten Seçkin, "Zatürre ve HİB aşısı devletin de zorunlu aşıları arasındadır. Bunları yaptırmayanlar büyük risk altındadır" dedi.