TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 2020-2021 sezonu kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Gölcükspor forması giyen sol açık Ömer Faruk Canbirdi’yi kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ömer Faruk Canbirdi, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta Gölcükspor formasıyla 13 maça çıkmıştı.

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