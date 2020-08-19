Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Pazarspor'da başlayan genç futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 134 karşılaşmada 22 gole imza attı.