TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, en son Altay'da forma giyen İbrahim Alhassan Adamu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığını bildirildi.