Menemenspor Kulübü Onursal Başkanı Tahir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca "evde kal" çağrılarına uyduklarını ifade etti.
Açıklanan önlemlere uyulduğu takdirde salgınla mücadelenin başarıya ulaşacağını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:
"Ülkemizde sağlık altyapısının ne denli kuvvetli olduğunu bu aşamada gördük. ABD'den bile kuvvetli bir sağlık altyapısı olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Uyarıları dikkate aldığımızda, her geçen gün gelen verilere bakıldığında bu oran lehimize doğru gelişiyor ama rehavete kapılmamak gerekiyor."
"AŞI BULUNANA KADAR MAÇLAR OYNANMAMALI"
Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun sezonun tamamlanması için "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü açıkladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Alınmak istenen tedbirlerle oynatalım diyorlarsa bunu oynanmamak üzerine kurulmuş olan bir senaryo olarak değerlendiriyorum. Sanırım bütün dünyada bu yayıncı kuruluşlardan kaynaklanan, yayıncı kuruluşların sponsorlarla yaptığı anlaşmalardan kaynaklanan bir baskıyla 'oynansın mantığı' geliştirmek isteniyor. Futbol taraftarınıza sorduğunuzda yüzde 95'i futbol maçları oynansın der, teknik heyete ve futbolcuya sorsanız oynansın der. Benim şahsi görüşüm aşı bulunana kadar, futbol maçları sadece bu sezon için değil, belki gelecek sezon için de oynanmamalı."
İnsan yaşamının sadece futbol, voleybol veya basketbol olmadığını kaydeden Şahin, "Ekonomi sağlıktan önemlidir diyorsanız o zaman oynatın. Yok sağlık önemli diyorsanız o zaman oynatmayın. Ancak ne karar verilirse verilsin biz karara saygı duyacağız." dedi.
"BELEDİYE, ÇAVUŞKÖY TESİSLERİ'Nİ KENDİ BÜNYESİNE ALDI"
Şahin, Menemen Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Çavuşköy'de antrenman yaptıkları sahanın yanındaki araziyi başka bir kişiden aldıklarını ve burada yapımına başladıkları kamp merkezi inşaatının yüzde 70'ini bitirdiklerini söyledi.
Belediye başkanlığı döneminde o arazinin tapusunu kulübün üzerine almak için zamanlarının yetmediğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:
"Futbol sahasını kullanıyoruz ama hayalimizdeki tesisleri hedefe doğru götürürken ne yazık ki böyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Yeni belediye yönetimi, kaba inşaatı biten Çavuşköy Tesisleri'ni kendi bünyesine aldı. Orasını ne yapar ne eder, onu ben bilemem, onların sorunu. Sadece bizim üzüldüğümüz Menemenspor orada 75 yataklı 5 yıldızlı bir otel şeklinde güzel bir tesis kazanacaktı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!