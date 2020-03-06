06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
9. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Mehmet Boztepe’nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Hüseyin Çolak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada Özgür Özkaya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Paixao’nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
37. dakikada Paixao’nun pasıyla ceza sahasına giren Kappel, topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu. 1-1
50. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahasının sol çaprazından kaleyi gören Mehmet Boztepe’nin vurduğu şutta kaleci Cihan Topaloğlu topu kurtardı.
77. dakikada sol taraftan Özgür Özkaya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Turgut Doğan Şahin, topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, kaleci Selmani topu güçlükle kornere çeldi.
87. dakikada Paixao'nun pasıyla dol çaprazdan ceza sahasına giren Turgut Doğan Şahin'in vurduğu şutta kaleci Selmani topu parmaklarının ucuyla oyun alanına çeldi.
90. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kappel kaleyi düşündü, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
90+3 dakikada Rıdvan Koçak'ın sol taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Mehmet Boztepe'nin şutunda top kalenin sol tarafından az farkla auta çıktı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kaan Çalışır, Murat Altan
Menemenspor: Selmani , Rıdvan Koçak, Ali Keten , Domgjoni , Ercan Coşkun , Taşkın Çalış , Murat Erdemir (Muhammed Ali Doğan dk. 66 , Ali Özgün dk. 70 ),Tayfun Aydoğan , Mustafa Çeçenoğlu , Mehmet Boztepe , Hüseyin Çolak (Sikiru dk. 83 ?)
Yedekler: Amir Güren, Trtovac, Murat Elkatmış, Rasheed, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Altay: Cihan Topaloğlu , Erhan Kartal , Abdülhamit Yıldız , Abdülkerim Bardakçı , Özgür Özkaya , Tavares (Tatos dk. 83 ?),Yılmaz Özeren , Putsila , Kappel , Turgut Doğan Şahin (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 89 ?),Paixao
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Kutay Yokuşlu, Segbefia
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Hüseyin Çolak (dk. 9) (Menemenspor),Kappel (dk. 37) (Altay)
Sarı Kartlar: Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Rıdvan Koçak, Ali Keten (Menemenspor),Özgür Özkaya, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Putsila (Altay)
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