Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Hakan Karabalcık

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Erdemir (Dk. 72 Berkan İbrahim Çakır),Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 62 Bekir Can Sönmez),Olatunbosun, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 80 Murat Elkatmış),Tidjani (Dk. 62 Şeref Özcan),Akanbi

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Ferhat Öztorun, Yohou, İsmail Konuk, Erdem Özgenç (Dk. 76 Baran Işık),Ahmet Yazar (Dk. 39 Thuram),Gökcan Kaya (Dk. 76 Vedat Bora),Aykut Çeviker, Segbefia, Onat Kutay Kurt (Dk. 57 Samet Asatekin),Pucko

Goller: Dk. 32 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan),Dk. 90 Akanbi (Menemenspor),Dk. 34 ve 71 Erdem Özgenç (Penaltılardan),Dk. 36 Pucko, Dk. 60 İsmail Konuk, Dk. 86 Thuram (Tuzlaspor)

Kırmızıkart: Dk. 70 Olatunbosun (Menemenspor)

Sarıkartlar: Dk. 21 Ahmet Yazar, Dk. 30 Erdem Özgenç, Dk. 45 Gökcan Kaya (Tuzlaspor),Dk. 33 Murat Erdemir (Menemenspor)