Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Malok, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Olatunbosun, Adamu, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 81 Murat Elkatmış),Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 85 Vedat Erçin)

RoyalHastanesiBandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış, Onur Akbay, Mehmet Yiğit, Halilovic, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 79 Selçuk Alibaz),İshak Çakmak, Landel, Traore (Dk. 89 Fırat Arıkan),Pote

Goller: Dk. 25 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 59 Olatunbosun (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Landel, Dk. 88 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 50 Kamara, Dk. 62 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 76 Tidjani (Menemenspor)