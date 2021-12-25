Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Adamu, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 63 Sabbah), Emre Özer (Dk. 63 Abdullah Aydın), Ba (Dk. 84 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Oğuzhan Çapar, Ahmet Sağat (Dk. 77 Enock Barwuah)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Alaskarov, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek, Acolatse (Dk. 81 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Batuhan Kör (Dk. 90 Eren Güler)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 69 İsmail Yüksek, Dk. 85 Tuğbey Akgün (Bursaspor)