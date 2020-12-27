Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş (Dk. 84 Burak Albayrak),Furkan Bayır, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 90+1 Yusuf Talum),Taşkın Çalış, Adamu, Tidjani (Dk. 46 Akanbi),Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)

AnkaraKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 61 Dodoo),İrfan Akgün (Dk. 61 Ilır Mustafa),Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Kone),Burak Aydın, Manaj (Dk. 75 Tahir Mustafa Babaoğlu)

Sarıkartlar: Dk. 14 Furkan Bayır, Dk. 78 Kamara, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Menemenspor),Dk. 47 İrfan Akgün, Dk. 50 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)