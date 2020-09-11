Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Olatunbosun, Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu),Murat Erdemir, Adamu (Dk. 79 Bekir Can Sönmez),Tidjani, Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 72 Yusuf Talum)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Yiğit Emre Çeltik),Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 72 Burak İnce),Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 83 Burak İnce, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Oğulcan Ülgün (Altınordu),Dk. 57 Tidjani, Dk. 74 Adamu, Dk. 83 Domgjonas (Menemenspor)