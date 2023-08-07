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        Haberler Gündem 3. Sayfa Menemen'de ana isale hattı patladı: 2 mahalleyi su bastı

        Menemen'de ana isale hattı patladı: 2 mahalleyi su bastı

        İzmir Menemen'de ana su hattında patlama meydana geldi. İki mahallede su baskınları yaşanırken araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 06:58
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        Menemen'de ana isale hattı patladı: 2 mahalleyi su bastı
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        İzmir'in Menemen ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iki mahallede su baskınları yaşandı.

        AA'nın haberine göre, ilçedeki ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonucu Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.

        Caddelere de boşalan su nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri suyu keserek onarıma başladı. İş makinesi ve vidanjörler yardımıyla suyun tahliyesi sağlandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #İzmir
        #haberler
        #menemen
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