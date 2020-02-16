16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıllardır birçok sinema filmine konu alan Çanakkale Savaşı'nın bambaşka hikayeleri ilk kez 'Mendilim Kekik Kokuyor' ile sinema perdesinde... Daha savaşamadan esir kampına düşen Türk gençlerinin duygu yüklü hikayesi çok konuşulacak.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALAN SENARYO BEYAZPERDEDE
Çanakkale Savaşları'nın 100. Yılı Senaryo Yarışması'nda birincilik ödülü alan A. Kadir Bozkurt imzalı bu sıradışı senaryoyu Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yönetti. Yapımcılığını Kadriye Özden'in üstlendiği bu evrensel destanın uluslararası kadrosunda başrolleri Willma Elles ve Mehmet Çevik paylaşıyor.
Alman, İskoç, Rus, Belçikalı, Özbek ve Türk oyuncuların bulunduğu çok uluslu oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Mike Mitchell, Başar Alemdar, Çetin Büyükakın, Hakan Devrim Göztepe Tarık Bayrak, Şaban Türkekül, Azer Şelte, Gürkan Çolaker, Hakan Bozyiğit, Şahruh Tuyçibayev, Buse Bilgin, Zehra Ece Aral yer alıyor.
'MENDİLİM KEKİK KOKUYOR' KISA HİKAYE
"Çanakkale içinde vurdular onu, cebinde kekik kokulu bir mendil..."
Yıl 1915... Amca çocukları Hasan ve Yusuf 15-16 yaşlarında iki gençtir. İkisi de kasabanın en güzel kızı Elif'e sevdalıdır. Bu aşk üçgeni sürerken savaşın ayak izleri kasabaya kadar ulaşır.
Hasan ve Yusuf, yüreklerinde Elif’in aşkıyla birlikte, Çanakkale savaşına gönüllü asker olarak giden gençlerin arasına katılırlar. Cepheye yaptıkları bu yolculuk sırasında şans eseri kasabalarından hemşerileri olan Rüstem çavuş ile karşılaşırlar.
Rüstem, çocukları cepheye götürürken Anzak askerlerine esir düşerler. Gençler esir kampında bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da vatanları için her türlü fedakarlığa göğüs gereceklerdir.
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