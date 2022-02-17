Bingöl merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 1583 rakımlı Sancak beldesi, doğal güzellikleri ile her mevsim farklı bir manzara sunuyor.
AA'nın haberine göre kış mevsiminde beyaza bürünen geniş ovalardan geçen Sarıgöl akarsuyunun oluşturduğu menderesler gün batımında güzel görüntüler sunuyor.
Yaklaşık 5'er kilometre uzunluğa sahip 3 menderesin süzüldüğü karla kaplı ova, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede balık avlayan yöre sakinlerine ev sahipliği yapıyor.
ÇOCUK YAŞTAN BU YANA BALIK AVLIYORLAR
Sancak beldesinin Büyükbaşı köyünde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Çiçek, 29 yaşındaki kardeşi Ahmet Çiçek ile balık avlamak için özellikle kış aylarında mendereslerin yolunu tutuyor.
Sırtlarında taşıdıkları balık ağları ile karlar içerisinde metrelerce yürüyerek mendereslere ulaşan iki kardeş, güzel manzara eşliğinde balık tutmanın keyfini yaşıyor.
Mehmet Çiçek balık avlamayı babalarından öğrendiklerini söyledi.
Amaçlarının güzel manzarada keyifli zaman geçirmek ve kısmetlerini aramak olduğunu belirterek, bu aktivitenin doğa ile iç içe bir ortamda sağlık açısından da faydasını gördüklerini aktardı.
"Hayat burada. Burada hayatın tadına varıyorum. Bu doğayı, oksijeni, havayı her yerde bulamıyorum" diyen Çiçek, zaman zaman oğlunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.
Çiçek, "Keşfedilmemiş bir doğa diyebiliriz. Bingöl'ün en büyük ovalarından birisi burası. Suyun kaynağı dağlardan geliyor. Yer yer buzları da kırıyor, kış aylarında balık tutuyoruz" dedi.
Ahmet Çiçek de doğada gezinti yaparak balık tuttuklarını belirtti.
Çocukluğunun da bu doğada geçtiğini anlatan Çiçek, "Karlar içerisinde balık tutmak ayrı bir zevk." ifadesini kullandı.
Mehmet Çiçek'in oğlu 5 yaşındaki Bünyamin Çiçek de babası ve amcasına eşlik ederek balık tutmanın tadını çıkarıyor.
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