31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracının Aydın Valiliğine devir teslimi nedeniyle tören yapıldı. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ile dönem dönem telefonla konuştuğunu belirterek, Aydın Menderes'in farklı hassasiyetleri olduğunu ifade etti.
Aydın Menderes ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Aydın Bey bir gün beni aradı, 'Fatih Camisi elden gidiyor Süleyman' dedi. 'Hayırdır efendim' dedim. Anlattı dakikalarca, onarılması lazım" dedi. Sonra bir baktık ki Cumhurbaşkanımız el atmış ve Fatih Camisi onarılmış, kurtarılmış" dedi. Konuşmasında gençlere de seslenen Soylu, şunları söyledi:
"Biz, sadece kendimize ait bir memlekette yaşamıyoruz. Biz, aynı zamanda etrafındaki coğrafyanın ve dünyanın hakkını, adaletini, doğruluğunu, dürüstlüğünü ve aslında medeniyetin tüm değerlerinin kendine yansımasını bekleyen bir memlekette yaşıyoruz. Sorumluluğumuz, sadece 780 bin kilometrekareyle alakalı bir sorumluluk da değildir."
Soylu, Menderes'in makam aracının Aydın Valiliği'ne devir teslimine ilişkin, "Sadece müzeye gönderdiğimiz bir araba değil, aslında onun bir sembol olduğunu, sahip çıktığımızın bir tarih olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.
'MÜZEYİ MENDERES HAFIZALARDAN SİLİNMESİN DİYE AÇIYORUZ'
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Menderes'in Türk milletinin gönlünde taht kurduğunu belirterek, Aydın'da hazırladıkları müzeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Köşger, müzeyi, "Menderes Türk milletinin hafızasından silinmesin" diye açacaklarını anlattı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da üniversitenin himayesindeki Menderes'in makam aracının Aydın'da yapılacak müzeye verilmesi konusunda teklifin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldiğini söyledi.
Teklifi hiç tereddütsüz kabul ettiklerini aktaran Prof. Dr. Uslan, "Aydın'da kurulacak müze, tüm milletimizin yoğun bir ilgiyle ziyaret edeceği, farkındalık oluşturacağı, demokrasiye sahip çıkmamız, darbecilere karşı durmamız adına önemli bir işleve sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Köşger ve Prof. Dr. Uslan tarafından makam aracının devir teslim belgeleri imzalandı. İmza töreni sonrası, 1958 model Buick marka Roadmaster makam aracı Aydın'da yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne devri yapıldı. İmza törenine merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!