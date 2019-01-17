Menbic'teki patlamada dört Amerikan askeri hayatını kaybetti

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kentinde, ABD askerlerinin devriye gezdiği sırada meydana gelen patlamada dört Amerikan askeri hayatını kaybetti.
Reuters haber ajansının bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde üç askerin de yaralandığı aktarıldı.
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD),saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
IŞİD ile bağlantılı internet sitesi Amaq üzerinden yapılan açıklamada, "Patlayıcı yüklü yelekle gerçekleştirilen intihar saldırısı Menbic'te devriye gezen uluslararası koalisyonu vurdu" denildi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise toplamda 16 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Reuters haber ajansına konuşan iki görgü tanığı, "bir restoran yakınlarında Amerikalıları hedefleyen bir patlamanın meydana geldiğini ve Menbic Askeri Konseyi'nden bazı güçlerin onlarla beraber olduğunu" söyledi.
Tanıklardan biri ise patlamanın gerçekleştiği bir pazarın yakınlarında saldırının ardından yoğun bir şekilde askeri hava araçlarının görüldüğünü aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek bölgedeki askerlerini çekme kararı almıştı.
Beyaz Saray, Suriye'deki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine dönüşünün başladığını duyurmuştu. Ancak daha sonra askerlerin Suriye'den çekilmesi için net bir takvimin olmadığı vurgulanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda Trump ile bir önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde 30-35 kilometre derinliğe tekabül eden ve Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenlik bölgesi oluşturmayı konuştuklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise son olarak Suriye'nin kuzeyinin Suriye rejiminin kontrolü altında olması gerektiğini aktardı. Lavrov, "Suriye'deki Kürtlerin geleceği rejim kontrolünde güvence altına alınabilir" dedi.
ABD'nin desteği ve Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğünde kurulan Menbic Askeri Konseyi, bölgeyi 2016 yılında IŞİD'in elinden almıştı.
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