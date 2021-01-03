Menajerimi Ara nefes kesen 19. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Peki Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma, onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken, Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans’ta yeni bir dönemi başlatır.

Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken, Dicle ise sürpriz bir çıkış yapar. Dicle’nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir’in bir seçim yapması gerekir.

Kıraç’ın Serkan’la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken, Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç’ın itirafı Ego’daki herkesi şoke ederken Dicle’yi de çok zor durumda bırakır.