Her hafta pazar akşamları saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara'dan yeni bölüm fragmanı geldi! Dicle, Barış ve Emir arasında kalmış ama en sonunda Barış'a gitmeyi seçmişti. Menajerimi Ara yeni bölümde neler oluyor? İşte Menajerimi Ara 17. bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer. Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.