Menajerimi Ara nefes kesen 15. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Pazar günleri Star TV'de izleyici ile buluşan Menajerimi Ara'nın 16. yeni bölüm fragmanı ise...

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle’nin, Serkan’ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris’in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur.

Feris, oyuncusu Hülya’nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç’ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride’nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış’la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle’yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.

MENAJERİMİ ARA 16. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...